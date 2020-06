Kilkaset mieszkań czynszowych powstanie w Częstochowie

Plan zakłada wybudowanie 13 bloków dzielnicy Parkitka, przy ulicy Łódzkiej. Inwestorem będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS, działki przekaże miasto.

- Przez kilka lat porządkowaliśmy pod względem własnościowym ten teren na Parkitce, tak by powstała duża działka na której można by zaprojektować atrakcyjne, zielone i przyjazne dla mieszkańców osiedle – podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Nie ma wątpliwości, że w Częstochowie potrzebne są nowe mieszkania.

- Chcielibyśmy by była to wizytówka Częstochowy – mówi prezes ZGM TBSPaweł Konieczny. - Chcielibyśmy zastosować tam nowoczesne, ekologiczne rozwiązania takie jak pompy ciepła, fotowoltaikę, odzyskiwanie wody deszczowej.

W Częstochowie praktycznie co rok jest oddawany do użytku co najmniej jeden blok komunalny. W ub.r. do nowego bloku komunalnego w Częstochowie wprowadziło się 65 rodzin.

Na mieszkania komunalne czeka w Częstochowie około 1600 osób. Oczekiwanie na mieszkanie komunalne wynosi 5-7 lat. Miasto ma swoich zasobach ponad 8,5 tys. mieszkań, w tym około 600 socjalnych. Na lokale komunalne na zasadach ogólnych oraz z powodu wyburzeń, wywłaszczeń czeka ponad 450 osób. ZGM TBS co roku odzyskuje w swoich zasobach około 130 mieszkań po zamianach.