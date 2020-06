Kierowca tira zasnął, ciężarówka przewróciła się [ZDJĘCIA]. Autostrada A1 za Częstochową zablokowana, są objazdy

Droga będzie zablokowana do ok. godz. 14:00. Trwa przeładowywanie towaru z przewróconej ciężarówki do innego auta.

Wypadek spowodował też utrudnienia na autostradzie A1, bo tir przewrócił się na Częstochowa - Północ, łączącym DK1 z A1.

Policja kieruje samochody na objazdy już od węzła Częstochowa Jasna Góra, na ulicę św. Rocha, dalej na ul. Warszawską i na tzw. starą trasę warszawską.