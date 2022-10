Kierowca rozbitego auta we Wręczycy Wielkiej walczy o życie. Dwie pasażerki zmarły na miejscu wypadku OPRAC.: Paweł Kurczonek

AKTUALIZACJA. Wbrew pojawiającym się doniesieniom, trzecia ofiara wypadku we Wręczycy Wielkiej żyje. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj, 28 października. Z nieznanych przyczyn kierujący samochodem osobowym zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Zginęły dwie osoby – matka i siostra kierowcy. On sam walczy o życie.