Kierowca bmw zabił psa na przejściu w Rędzinach [VIDEO] Policja szuka sprawcy. Śledczy przesłuchali już pokrzywdzonego

W sobotę, 1 lutego, ok. godz. 20.30, nieznany sprawca, jadący z ogromną prędkością zabił na przejściu dla pieszych psa, który przechodził przez drogę ze swoim właścicielem. Do wypadku doszło na DK 91 w Rędzinach w powiecie częstochowskim. Na filmie, który publikujemy widać, że zwierzę nie miało żadnych szans na przeżycie. Na Fanpage "Piraci Drogowi" poinformował, że "po zaślepce z haka, która odpadła z samochodu wiemy, że to było BMW E60 w złotym kolorze, zderzak od M pakiet".



Sprawą zajmuję się już policja z Kłomnic. - Otrzymaliśmy zgłoszenie w tej sprawie. To zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek, bo pies na smyczy traktowany jest jako tzw. "integralna część pieszego" - mówiła w poniedziałek Marta Kaczyńska, rzeczniczka prasowa Komenda Miejska Policji. Jak udało się nam dowiedzieć, policji udało się już przesłuchać właściciela psa. - Mężczyzna został przesłuchany - potwierdza Marta Kaczyńska. - Potwierdził, że przeprowadzał psy na smyczy, ale siła uderzenia była tak duża, że została mu ona wyrwana z ręki. Prowadzimy dalsze czynności w tej sprawie.