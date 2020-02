Kierowca bmw pędził 176 km/h częstochowskim odcinkiem DK1

W styczniu policjanci grupy SPEED skontrolowali 5120 pojazdów, głównie osobowych. Kierujący popełnili w sumie 5839 wykroczeń. Prędkość przekroczyło 3701 z nich. W związku z ujawnionymi wykroczeniami, stróże prawa nałożyli 4604 mandaty karne i zastosowali 1197 pouczeń. Wobec 38 kierujących skierowali wnioski o ukaranie do sądu. W 63 przypadkach policjanci zatrzymali prawa jazdy przede wszystkim za zbyt szybką jazdę – 42 kierujących przekroczyło dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Zatrzymano również 214 dowodów rejestracyjnych, głównie ze względu na zły stan techniczny pojazdów.

Pierwszy miesiąc nowego roku był bardzo aktywny dla policjantów wchodzących w skład śląskiej grupy SPEED. Stróże prawa codziennie wyruszali na drogi województwa śląskiego, by przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom. O tym, że mieli "ręce pełne roboty", najlepiej świadczy liczba skontrolowanych pojazdów, co zwykle było następstwem naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących.

Podczas licznych interwencji na drodze mundurowi zatrzymali również sprawców przestępstw. Były to w większości naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i jazdę pomimo cofniętych uprawnień. Część piatów drogowych została zatrzymana za jazdę w stanie nietrzeźwości lub za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.

Nieprawidłowe zachowania na drogach są nagrywane przez wideorejestratory policyjnych pojazdów. Zarejestrowane materiał służy jako dowód w sytuacji, gdy sprawa trafi do sądu. Sprawcy wykroczeń, którzy podczas policyjnej kontroli nie są do końca przekonani np. o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, tracą resztę wątpliwości po obejrzeniu nagrania. Trudno natomiast mówić o jakichkolwiek wątpliwościach w sytuacjach przedstawionych na poniższym filmie. Ich „bohaterowie” przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Rekordzista kierujący bmw na częstochowskim odcinku DK1 miał na liczniku 176 km/h w miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Spotkanie z policjantami grupy SPEED zakończyło się dla niego mandatem karnym oraz 10 punktami karnymi, które powędrowały na jego konto.