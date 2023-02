Kibice Rakowa na meczu z Górnikiem Zabrze. Fernando Santos był w Częstochowie na trybunach "Limanki"

Raków Częstochowa wygrał 2:0 z Górnikiem Zabrze w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bramki dla Medalików zdobyli Vladislavs Gutkovskis i Jean Carlos. W 6. minucie pierwszą okazję do zdobycia gola stworzyli sobie goście za sprawą Lukasa Podolskiego. Jego uderzenie prawą nogą trafiło jednak w boczną siatkę. Cztery minuty później odpowiedzieli Czerwono-Niebiescy i zrobili to na tyle skutecznie, że piłka trafiła do siatki. Świetną akcję wykończył z kilkunastu metrów Vladislavs Gutkovskis, mocnym strzałem pokonując Daniela Bielicę. W 43. minucie na strzał spoza pola karnego zdecydował się Patryk Kun, ale dobrze ustawiony był między słupkami bramkarz Górnika. Kilkadziesiąt sekund później z akcją popędził jeszcze Ivi Lopez, jednak z ostrego kąta nie trafił w bramkę.

Drugą połowę gospodarze rozpoczęli od mocnego naporu na bramkę Górnika. Strzałów próbowali Gutkovskis, Ivi i Tudor, ale piłka nie wpadła do siatki. W 53. minucie Ivi spróbował strzału z rzutu wolnego, jednak piłka wylądowała na górnej siatce. W 67. minucie najwyżej w polu karnym wyskoczył Tomas Petrasek, ale jego strzał głową obronił Bielica. Bramkarz gości uratował także swoją drużynę w 70. minucie, kiedy mierzonym strzałem próbował go zaskoczyć Kochergin. W 75. minucie spod krycia uwolnił się Petrasek, jednak jego uderzenie głową było minimalnie niecelne. Napór częstochowian trwał dalej. W 77. minucie z 20 metrów uderzył Patryk Kun, ale na posterunku był Bielica. W 85. minucie swoją szansę miał Górnik. Jensen z bliskiej odległości nie trafił jednak do bramki. Tuż przed końcem z kontrą popędził samotnie Jean Carlos i pokonał bezradnego Bielicę, ustalając wynik.