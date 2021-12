Kibice na meczu Raków Częstochowa-Górnik Zabrze. Na trybunach dopingował drużyny Jerzy Dudek

Choć kibice nie wypełnili częstochowskiego stadionu do ostatniego miejsca, to przy Limanowskiego panowała gorąca atmosfera. Niestety to nie pomogło czerwono-niebieskim, którzy ulegli drużynie z Zabrza 1:2. Mecz odbywał się bez udziału kibiców gości, bo wciąż nie oddano do użytku sektora dla fanów przyjezdnych.

Przed częstochowianami jeszcze jedno spotkanie w 2021 roku. W sobotę 18 grudnia na Limanowskiego 83 przyjedzie Jagiellonia Białystok.



Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 1:2 (1:0)

Bramki: Wdowiak 17 - Jimenez 66, Cholewiak 83

Raków: Kovacević - Rundić, Petrasek, Arsenić (57. Poletanović), Tudor (46. Długosz), Papanikolaou, Kun, Szelągowski (65. Ivi), Lederman (57. Gwilia), Wdowiak, Arak (69.. Musiolik)

Górnik: Bielica - Pawłowski, Szymański, Wiśniewski, Janża, Dadok, Mvondo, Kubica (85. Bainović), Krawczyk (63. Cholewiak), Nowak, Jimenez