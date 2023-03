Kawa, ciastko i pasjans, czyli NAJLEPSZE memy o urzędnikach i urzędach. Strach się śmiać, bo przyjdzie kontrola! AS

Każdy dorosły choć raz w swoim życiu musiał załatwić jakąś sprawę w urzędzie. Stereotypowo utarło się, że urzędnicy to "banda nierobów", siedzą, piją kawę i jedzą ciasteczka, a petenci to dla nich zło konieczne. Ile w tym prawdy? Cóż, każdy odpowie inaczej, bo każdy ma inne doświadczenia. Ale pośmiać możemy się wszyscy! Zapraszamy do galerii najśmieszniejszych memów o urzędach, urzędnikach i petentach.