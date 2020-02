Kaufland otwiera nowe sklepy w Częstochowie i w Zawierciu. Sieć poszukuje pracowników. Kasjer może zarobić nawet 3900 zł brutto

- Co roku w okolicy marca aktualizujemy stawki wynagrodzeń w naszej sieci. Prowadzimy przy tym stałe konsultacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Staramy się zapewnić naszym pracownikom jak najlepsze warunki pracy i wynagradzania oraz być pracodawcą pierwszego wyboru dla osób, które poszukują zatrudnienia w handlu detalicznym. Wynagrodzenia to jednak nie wszystko. Mamy przy tym bardzo rozbudowany system benefitów, z których chętnie korzystają nasi pracownicy – dodaje Małgorzata Ławnik.

Dodatkowo pracownicy mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie na bardzo korzystnych warunkach. Z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia pracownicy otrzymują także bony i paczki świąteczne. W ubiegłym roku dla przykładu w skład zestawu świątecznego weszły m.in. bony w formie przedpłaconych kart typu pre-paid o wartości do 550 zł. Poza tym pracownicy mogą też skorzystać z urlopu sabbatical, który może potrwać od jednego do trzech miesięcy. Prócz tego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się również o zapomogi z funduszu socjalnego.

Dodatkowo pracownicy objęci są pakietem prywatnej opieki zdrowotnej. Świadczenie to jest w całości finansowane przez pracodawcę. Dodatkowo za niewielką kwotę nasi pracownicy mogą tym świadczeniem objąć również członków swojej rodziny. Dzięki dopłacie pracodawcy do karty MultiSport pracownicy mogą korzystać z obiektów sportowych w całej Polsce. Istnieje również możliwość wykupienia dodatkowych pakietów dla rodziny czy znajomych.

Rekrutacja do sieci Kaufland. Kogo firma poszukuje?

W ramach rekrutacji zewnętrznych firma kieruje swoją ofertę nie tylko do doświadczonych osób, lecz także do studentów i absolwentów, którzy mogą skorzystać z Programu Absolwent oraz odbyć staż czy praktykę. Kaufland jest także głównym partnerem Dni Kariery – wydarzenia organizowanego przez jedną z największych międzynarodowych organizacji studenckich jaką jest AIESEC. Podczas licznych wydarzeń w strefie sieci Kaufland studenci i absolwenci różnych uczelni mają szansę m.in. porozmawiać ze specjalistami, którzy na co dzień działają w branży handlowej i dowiedzieć się, jak wyglądała ich początkowa kariera, poznać ich doświadczenie, a także specyfikę samego handlu.

Kaufland Polska obecnie poszukuje pracowników do działów Sprzedaży, Logistyki, Obszarów Centralnych, Zakupu i Administracji. To przede wszystkim oferty pracy do centrali we Wrocławiu, ale także do centrów logistycznych i marketów w całej Polsce.

Wszystkie aktualne oferty pracy dostępne stronie: www.kariera.kaufland.pl. Co więcej strona umożliwia także założenie profilu kandydata, dzięki czemu osoby zainteresowane zatrudnieniem w sieci mogą na bieżąco śledzić pojawiające się oferty.