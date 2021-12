KARTKI SYLWESTROWE I NOWOROCZNE. Pobierz życzenia na telefon i wyślij bliskim

KARTKI na Nowy Rok 2022. Wyślij w SYLWESTRA! Pobierz i wyślij przez Facebooka czy WhatsAppa. Śmieszne, poważne...

Życzenia noworoczne i sylwestrowe 2022: SMS

Kiedy Nowy Rok nadchodzi kieliszeczek nie zaszkodzi. Kufel piwa to za mało! Litr szampana by się zdało! Trzeba opić wszelkie troski, by następny rok był boski. Do siego roku życzy

***

Gdy Nowy Rok Staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia, a ja przy tej pięknej sposobności, życzę Ci dużo szczęścia i radości!

***

W Nowym Roku, tuż po balu, oprócz szczęścia, zdrowia, szmalu, proś niebiosa by Ci dały dużo seksu i gorzały. Do Siego Roku.

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, forsy góry i miłości, mnóstwa uniesień po zmroku, życzę Tobie w Nowym Roku!

***

Niech taneczny lekki krok, będzie z Tobą cały Nowy Rok. Niech prowadzi Cię bez stresu, od sukcesu do sukcesu! Imprezowego Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku.

***

***

Stary Rok mija, lecz marzenia zostają... Niech one się Tobie wszystkie pospełniają. I z Nowym Rokiem, niech los Ci się odmieni, a ogród życia się zazieleni.

***

Przyjemnego szumu w głowie, wygodnego miejsca w rowie. No i morze jeszcze potem, spokojnego snu pod płotem. Żeby pies z kulawą nogą, Cię nie olał idąc drogą. Dużo czadu i uroku w nadchodzącym Nowym Roku.