Kandydat ludowców na prezydenta RP o bolączkach regionu częstochowskiego - "PKS Częstochowa i dworzec PKP w Kłobucku to porażki PiS-u"

Podczas swojego wystąpienia w Częstochowie Władysław Kosiniak-Kamysz poruszył kwestię, która w ostatnich dniach rozgrzała kampanię wyborczą w kraju, a mianowicie temat stosunku do mniejszości LGBT. - Wzywam wszystkich polityków, szczególnie kandydatów do tego, żeby każdemu człowiekowi. Niezależnie od jego poglądów, światopoglądu, preferencji okazywali szacunek. Szacunek to jest podstawa funkcjonowania nie tylko w życiu politycznym, ale w życiu społecznym. to podstawa naszego społeczeństwa - mówił prezes ludowców. Było to wyraźne odniesienie się do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który skrytykował środowiska LGBT, twierdząc, że to nie ludzie a ideologia.

Sprawa województwa częstochowskiego

Szef PSL-u przypomniał, że sprawa województwa częstochowskiego wraca przy każdych wyborach. On ma jednak inny pomysł dla dawnych miast wojewódzkich. - Województwa wam nie zaproponuję. Nie dajcie się zwieść i nie wierzcie w bajki, które są opowiadane przez polityków po to, aby wygrywać wybory. To, co można zrobić, to wzmacniać stolicę subregionu i cały subregion przez środki z Unii Europejskiej, które tu trafiają, a subregion częstochowski jest najlepszym w Polsce w wykorzystywaniu środków unijnych – mówił kandydat na prezydenta. Kosiniak-Kamysz zapowiedział utworzenie filii Kancelarii Prezydenta w byłych miastach wojewódzkich i z funduszy Kancelarii Prezydenta, które jego zdaniem są teraz trwonione, zapewni pomoc prawną dla mieszkańców. Kandydat ludowców obiecał też wprowadzenie dnia referendalnego, by można było wypowiadać się raz w roku w ważnych dla Polaków sprawach.