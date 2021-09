Kair, pies służący w częstochowskiej policji, znów wytropił skradziony pojazd. Skuter był ukryty na terenie pustostanu

Psy od dawna wykorzystywane są do pracy w służbach. Dzięki ich wrodzonym zdolnościom do rozróżniania molekuł zapachowych, świetnie sprawdzają się w poszukiwaniach osób zaginionych czy tropieniu przestępców. Zdecydowana większość psów w częstochowskim garnizonie to psy patrolowo–tropiące, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu.

Jednym z czworonogów jest Kair, który słynie z zamiłowania do gumowych piłek, a zabawa ze swoim opiekunem nigdy mu się nie nudzi. Jednak Kair to też bardzo dobrze wyszkolony „funkcjonariusz”. Udowodnił to pod koniec sierpnia, gdy wytropił skradzione motocykle.

- W środę po raz kolejny udowodnił, że sumienna praca podczas szkoleń u boku swojego przewodnika daje dobre efekty. Gdy policyjny duet pojechał na miejsce włamania, Kair od razu złapał trop i ruszył w kierunku pozostawionego przez włamywaczy łupu. Kilometr dalej na terenie opuszczonej posesji odnalazł jednoślad skradziony kilka dni wcześniej z tego samego garażu - mówi Sabina Chya-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.