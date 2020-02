Już wkrótce Częstochowa będzie miała nowy herb. Zobacz jaki ZDJĘCIA

- Mamy zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Heraldycznej na zmianę herbu - mówi Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

W nowym herbie piastowski orzeł zastąpi kruka z chlebem w dziobie (to symbol Zakonu Paulinów).

O zmianę herbu apelował prof nadzw. dr hab. Marceli Antoniewicza, dyrektora Instytutu historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego im. J. Długosza w Częstochowie i heraldyk. Przekonywał, że miasto powinno wrócić do herbu sprzed 1992 roku, na którym obok lwa znajdował się orzeł. Orzeł to symbol używany przez księcia Władysława Opolczyka, który w 1382 roku ufundował zakon paulinów. Naukowcowi do swoich racji udało się przekonać prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka.

Pierwszy herb Częstochowy powstał w XIV wieku, odwołując się do symboli często używanych wówczas w średniowiecznej Europie. Znalazły się na nim powszechne wtedy mury miejskie z wieżami i bramą oraz symbole Władysława Opolczyka, wówczas księcia zwierzchniego miasta. Używał on wtedy znaku złotego orła - jako książę opolski oraz lwa - jako pan Rusi Halickiej.

Nowy herb Częstochowa będzie miała na swoje 800-lecie, które przypada w tym roku.