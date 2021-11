Już prawie całe Śląskie na "czerwono"! Mamy jeden "zielony" punkt. Sprawdź wskaźnik zakażeń, zobacz, gdzie sytuacja jest najgorsza!

Tylko dwa powiaty w Polsce, znalazły się w "zielonej strefie" na mapie Piotra Tarnowskiego, analizującego dane o nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Jeden z nich to pow. kamiennogórski (woj. dolnośląskie) i żywiecki (śląskie) - to tam zachorwań było najmniej! Reszta powiatów w Śląskiem należy do strefy "czerwonej", a aż pięć do fioletowej!

Jak dokładnie wygląda sytuacja w woj. śląskim? Gdzie liczba zachorowań jest najbardziej niepokojąca, a gdzie wręcz śladowa. Sprawdź wskaźnik zachorowań dla poszczególnych miast. Kliknij poniżej w galerię.