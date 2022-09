Juromania zapanowała też w Częstochowie. Można było zwiedzić podziemia Starego Rynku i Klasztor Paulinów

Widowiskowy taniec z ogniem

W tym roku impreza odbywała się pod hasłem "Poczuj smak historii", co było dobrym pretekstem, by Częstochowa otworzyła szeroko wejście do Starego Ratusza. Z tej okazji Muzeum Częstochowskie zaproponowało zwiedzanie tego unikatowego rezerwatu archeologiczno-architektonicznego na Starym Rynku. Każdy mógł zwiedzić piwnice dawnego ratusza. Dzieciom proponowano, by zostały Superdetektywami i wystartowały w konkursie pełnym zagadek do rozwiązania. Uczestnicy zainspirowani eksponatami brali udział w warsztatach projektowania strojów historycznych oraz warsztatach ceramiczno-jubilerskich. Były więc przedmioty z gliny oraz ozdoby - kolczyki, zawieszki i broszki z modeliny.