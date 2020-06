Jurajska Skała Miłości dla zakochanych i wspinaczy ZDJĘCIA

Skała Miłości nad Wartą nieco przypomina Maczugę Herkulesa w Pieskowej Skale. Jest mniejsza, ale za to nad rzeką, nad pięknym przełomem Warty.

Według podań, to zaklęta para zakochanych, a źródło bijące u jej stóp ma właściwości lecznicze. Jest to jedyna skałą w gminie Mstów, na którą można się wspinać. Jest kilka dróg wspinaczkowych prowadzących na szczyt Skały Miłości. Mają bardzo ciekaw nazwy: Bajki Dobranocki, Jancio Wodnik, Jubiler Kalcytu, Jad Żenszenia, Orka i Miłość ,Jak Wodospad. Każda z dróg ma określony stopień trudności. Są drogi dla wytrawnych wspinaczy i amatorów zaczynających przygodę wspinaczkową pod okiem instruktorów.

W pobliżu Skały Miłości można oglądać rzeźby ludowe wysokości kilku metrów wykonane w pniach olch w dolinie Warty.

Atrakcją okolicy Skały Miłości jest Grodzisko Gąszczyk - pozostałości osady obronnej z czasów kultury łużyckiej oraz wczesnego średniowiecza. Na obszarze prawie 5 ha, od Urzędu Gminy aż do zbiornika Tasarki, rozciągają się tereny rekreacyjne nad Wartą. Z platform widokowych można obejrzeć panoramę Mstowa i Wancerzowa. Rzeka Warta to także raj dla wędkarzy, na terenie gminy występuje 20 gatunków ryb.