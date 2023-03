Jest coraz mniej czasu na zakończenie przebudowy DK 91 w Częstochowie. Wykonawca twierdzi, że zdążą. Jakie prace są aktualnie realizowane?

- To, co będzie widoczne, musi być poprzedzone żmudną pracą związaną z uzbrojeniem podziemnym - podkreśla Adam Owsiany, dyrektor kontraktu z NDI. - Usunęliśmy szereg kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, przebudowaliśmy część wodociągów, gazociągów i kanalizacji deszczowej, której układ wynosi aż 15 kilometrów. Ta ostatnia została już wykonana w 75%. Poza tym usunęliśmy kolizje związane z sieciami elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi. Wykonaliśmy burzliwy etap przebudowy sieci ciepłowniczej. Cały czas budujemy kanał technologiczny, który jest zaprojektowany wzdłuż całej trasy. Ostatnie miesiące to też prace na obiektach inżynierskich. Zburzono między innymi most nad Wartą, a także wiadukt nad ulicą Bór. To pozwoliło na budowę nowych. Możemy jednak powiedzieć, że roboty mostowe zostały rozpoczęte na wszystkich projektowanych obiektach - twierdzi.