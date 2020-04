Jasnogórski Skarbiec z wotami - darami dziękczynnymi ZDJĘCIA

To specjalne miejsce na wota wybudowano w połowie XVII wieku, nad zakrystią, obok Kaplicy Cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Wota były składane na ołtarzu, potem przenoszone do zakrystii i do Skarbca.Nie mogą być stąd wywiezione, mogą być tylko przekształcone, jeśli to jest jakiś cenny kruszec, na przykład na przedmioty liturgiczne jak kielichy, monstrancje.

W Skarbcu są zdobione ornaty i kapy, kielichy, monstrancje i krucyfiksy. Jest monstrancja podarowana przez króla Zygmunta Starego, z którą czasie oblężenia klasztoru podczas potopu szwedzkiego ojciec Augustyn Kordecki, przeor i dowódca obrony klasztoru, obchodził wały jasnogórskie w procesji. Komplet ołtarzowy z białej porcelany miśnieńskiej podarował król August III Sas. Ofiarodawcami wotów byli królowie, papieże, arystokraci, bohaterowie polskiej historii oraz prości pielgrzymi.

Najnowszym darem w Skarbcu, przekazanym w tym roku przez Narodowy Bank Polski jest złota moneta, w kształcie kuli, wybitej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wykonana została z 7 uncji (około 300 gram) czystego złota próby 999, jest nasycona patriotycznymi symbolami, opleciona napisem „Jeszcze Polska nie zginęła”. Przygotowana została w 2018 roku z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Wyemitowano tylko 100 takich monet, o nominale 2018 zł. Były sprzedawane po 54 tys., zł. Na rynku numizmatycznym osiągają wartość trzykrotnie wyższą.