Jasnogórska Ikona po przeglądzie konserwatorskim. Dowiedz się jaki jest stan Obrazu na Jasnej Górze

- Stan Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej jest stabilny - brzmi orzeczenie dorocznego przeglądu konserwatorskiego, poinformowało Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Przegląd przeprowadził , prof. Krzysztof Chmielewski z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, który od wielu lat opiekuje się Obrazem. Profesor Chmielewski jest uczniem profesora Wojciecha Kurpika , który przez ponad 30 lat przeprowadzał przeglądy konserwatorskie Jasnogórskiej Ikony. Obaj profesorowie przez kilka lat wspólnie sprawdzali stan Obrazu.

Jak stwierdził prof. Krzysztof Chmielewski zagrożenia dla Obrazu wynikają z samej jego materii, ponieważ jest on namalowany na desce wrażliwej na zmiany temperatury i wilgotności, a stan drewna wpływa na to, co jest najcenniejsze, a więc na warstwy polichromii, zaprawy i farby. Taka struktura pod wpływem zmian w wilgotności otoczenia czy temperatury reaguje, każdy z tych komponentów zmienia się wywołując rozdzielenia warstw, pęknięcia. Zabiegi konserwatorskie jakie teraz które wykonuje się, to tzw. iniekcje, czyli zastrzyki z kleju. W tym roku wykonano tylko jedną iniekcję, co świadczy, że stan Obrazu jest zadowalający.

Tradycyjnie, przy okazji przeglądu stanu Ikony zmieniono suknie zdobiące wizerunek,

Na Obraz nałożona została rubinowa nazywana też „sukienką wierności”, bo w latach 50-tych XX w. dla upamiętnienia Wielkiej Nowenny naszyto na niej setki ślubnych obrączek ofiarowanych przez małżonków.