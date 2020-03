Jasna Góra z powodu koronawirusa praktycznie zamknięta! Dzieje się to "w atmosferze lęku i strachu, nasyconego przekazem mediów"

Z powodu „pandemii koronawirusa”, od 25 marca wejście na Jasną Górę będzie możliwe tylko od strony Domu Pielgrzyma, przez tzw. Bramę Papieską, i to tylko w ściśle ograniczonej liczbie osób - poinformowali ojcowie paulini na jasnogórskim Twitterze i na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry. Oznacza to, że wstęp na Jasną Górę zostaje ograniczony zaledwie do niewielu, kilku wiernych. Wstęp jest praktycznie całkiem ograniczony.

Jak informuje ojcowie paulini, jasnogórski klasztor został zamknięty "w atmosferze ogólnospołecznego lęku i strachu, nasycanego przekazem mediów o „epidemii koronowirusa”, takiej sytuacji ograniczeń wstępu Jasna Góra nie przeżywała ani za stanu wojennego, ani za okupacji hitlerowskiej, ani nawet za czasów carskich". O. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry, po zakończeniu wtorkowej modlitwy Apelu Jasnogórskiego podziękował wszystkim wiernym, którzy „za pośrednictwem mediów pielgrzymują na Jasną Górę, aby tutaj być razem z nami, aby się modlić”. Kustosz wyraził nadzieję, że „pewnego dnia znowu będziemy mogli uczestniczyć w Eucharystiach w naszych kościołach”. Spowiedź na Jasnej Górze jest nadal możliwa w Kaplicy Sakramentu Pokuty, ale mogą w niej przebywać tylko dwie osoby. O ograniczeniu liczby wiernych przypomina także Kuria Archidiecezji Częstochowskiej: „W związku z zaostrzeniem profilaktyki w stanie epidemii, władze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzają z dniem 25 marca 2020 r. ograniczenia w zakresie możliwości opuszczania domów i liczebności zgromadzeń. Zgodnie z nowymi przepisami zakazane są zgromadzenia powyżej dwóch osób. Wyjątek stanowią zgromadzenia o charakterze religijnym. Może w nich uczestniczyć maksymalnie pięć osób. Do tej liczby nie wlicza się celebrans i koncelebransi”. Jak podkreśla Biuro Prasowe Jasnej Góry, wobec ograniczeń w możliwości udziału w Eucharystii, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku udziału we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane dla wszystkich wiernych (bez rozróżnienia grup i okoliczności), która obowiązywać będzie aż do odwołania. Dyspensa została opublikowana na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo