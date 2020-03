Jasna Góra nie odwołuje wydarzeń i modli się o ustanie epidemii koronawirusa. Wkrótce odwiedzi ją tysiące maturzystów

Koronawirus. W woj. śląskim sceny rodem z "Czarnobyla".

To z pewnością nowość! W autobusie w woj. ślaskim można było spotkać pasażera ubranego w kombinezon... przypominający kostium z serialu "Czarnobyl". Zapewne to żart. Oceńcie, czy jego autor trafił w sedno. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Dąbrowie Górniczej.