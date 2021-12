Janusze parkowania w Śląskiem. Tak potrafią zaparkować tylko prawdziwi "miszczowie" kierownicy - zobacz zdjęcia ZDJĘCIA

Zdarzyło Wam się kiedyś zaparkować na zakazie lub zostawić samochód przy bramie wjazdowej?

Zróbcie szybki rachunek sumienia i sprawdźcie, czy w naszej galerii sław, przypadkiem nie ma Waszego zdjęcia... Oto prawdziwi „Mistrzowie" parkowania w Śląskiem. Pokazują to zdjęcia, które zgromadziliśmy. Pochodzą od naszych internautów oraz z facebookowych profili Mistrzowie Parkowania. Część przedstawionych zdjęć jest również materiałem archiwalnym policji, bądź straży miejskiej.

Mistrzowie parkowania w województwie śląskim. Co poszło nie tak - vol. 2.

Jeśli myśleliście, że już nic was nie zaskoczy na śląskich drogach, to spójrzcie, do czego są zdolni lokalni kierowcy. Oto kolejni „Mistrzowie" parkowania. Przestrzegamy - nie idźcie w ich ślady! Niewątpliwie kierowców w naszym regionie cechuje kreatywność w podejściu do parkowania. Czy jednak warto zapisać się na kartach historii w ten sposób? Tytuł najgorszego kierowcy chyba nie jest wart żartów, obelg i potencjalnego zagrożenia zdrowia i życia. Przedstawiamy Wam naszych faworytów, mogących ubiegać się o tytuł zwycięzcy w plebiscycie na najgorszego kierowcę.