Jaki prezent na Dzień Ojca 2022... w czasie inflacji? Benzyna, węgiel... raczej nie! Oto LISTA zakazanych prezentów

Prezent na Dzień Ojca - tego NIE KUPUJ! Benzyna, węgiel, zapas mięsa z promocji

W czwartek, 23 czerwca 2022 obchodzimy Dzień Ojca. Wiele osób zastanawia się, co kupić tego dnia swojemu tacie, żeby pokazać mu, że o nim pamięta i sprawić mu przyjemność. Są jednak prezenty, które tak naprawdę prezentami nie są, bo albo nie ma z nich pożytku, albo są to rzeczy zbyt "praktyczne" by uznać je za podarunek. No bo kanister benzyny czy tona węgla są dziś w cenie, ale czy nadają się na prezent? Jeśli już to chyba inflacyjny...

Listę prezentów ZAKAZANYCH zobaczycie w naszej galerii: