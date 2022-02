Jaka przyszłość dworca PKS w Częstochowie? PKP przygotowuje "optymalną koncepcję" Bartłomiej Romanek

W październiku 2020 roku PKP kupiło dworzec PKS w Częstochowie. Od tego czasu na dworcu niewiele się zmieniło, a jeśli już to na gorsze, bo żadnych inwestycji nie dokonano, za to pasażerowie PKS muszą korzystać z niewielkiego, dziurawego placu znajdującego się naprzeciwko dworca. Zapytaliśmy PKP o plany wobec dworca, ale na razie nie są one jeszcze sprecyzowane.