Jak walczyć z komarami? Częstochowa stawia na jerzyki. Na urzędzie zamontowano budki lęgowe dla tych ptaków

- Temat jerzyków przybliżył mi radny Sebastian Trzeszkowski. Dowiedziałek się, że jerzyki to ptaki, które zjadają dziennie nawet 20 tysięcy komarów. Jeżeli mamy takich sprzymierzeńców w walce z komarami i możemy im pomóc, dlatego warto iść w tym kierunku i budować budki dla tych ptaków. Na samym Stadomiu takich budek jest blisko 400, a w całym mieście może być ich dzisiaj nawet blisko 3 tysiące. Może to być dobry, bezpieczny i ekonomiczny sposób zabezpieczenia mieszkańców Częstochowy przed komarami. Dlatego budki z jerzykami zawisną również na naszym urzędzie – mówi Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

Pomysłodawcą montażu budek dla jerzyków jest w Częstochowie Jacek Suchomel, którego w akcji wsparli dwaj częstochowscy radni, Sebastian Trzeszkowski oraz Michał Lewandowski.

- Akcja pomocy jerzyków rozpoczęła się dwa lata temu w dzielnicy Stradom. Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców Częstochowy, spółdzielnie mieszkaniowe, urzędy i firmy do zainteresowania się i udzielania pomocy jerzykom. Ta pomoc to instalacja budek lęgowych w miejscach, gdzie utraciły swoje gniazda z powodu termomodernizacji, a także w miejscach nowych. Duża populacja jerzyków to naturalna metoda walki z owadami takimi, jak komary i meszki – mówi Jacek Suchomel.