Jak tak można? Oto "mistrzowie" parkowania w Częstochowie i okolicach. Zobacz te zdjęcia Karolina Kos

Jak tak można? Przedstawiamy Wam kolejną część zdjęć z częstochowskich dróg i parkingów. Pochodzą one od naszych internautów i z facebookowego fanpage Mistrzowie Parkowania - Częstochowa i Okolice. Przejdź do galerii zdjęć aby sprawdzić, do czego są zdolni lokalni kierowcy. Nie idźcie w ich ślady! Sytuacje ze zdjęć, mogą być zagrożeniem dla innych uczestników drogi.