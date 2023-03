Jak prosto rozliczyć PIT w 2023 roku? Jak przekazać 1,5% podatku na OPP?

Ostateczny termin rozliczenia PIT 2023 został ujednolicony dla wszystkich deklaracji podatkowych i od nowego roku przypada on na dzień 30 kwietnia. W praktyce, zeznanie podatkowe musi być złożone do 2 maja 2023 roku, niezależnie od tego, czy (przykładowo) jest to deklaracja PIT-37, PIT-28, czy PIT 36(L). Podatnicy mogą złożyć PIT bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym lub rozliczyć go online, w formie e-PIT na Portalu Podatkowym lub innym, umożliwiającym wypełnienie deklaracji i obliczenie podatku za 2022 rok.

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP?

Od 1 stycznia 2023 roku, na skutek nowelizacji związanej z planem Polski Ład weszła zmiana, która pozwala przekazać większy niż dotychczas, bo 1,5%, a nie 1% podatku, na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją jest częstochowskie stowarzyszenie PSONI (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Częstochowie). Na stronie organizacji https://psoni.czest.pl/ znajduje się link do programu, który pozwala na bezpłatne rozliczenie swojego podatku oraz przekazanie 1,5% na rzecz Stowarzyszenia. Wybierając ten lub inny program do rozliczenia podatku za 2022 rok, wystarczy w pole "Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisać numer KRS 0000094246. Także emeryci i renciści, którzy rozliczają swój PIT za pośrednictwem ZUS, mogą złożyć oświadczenie PIT-OP, dzięki któremu mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.