Inwestycje drogowe w Częstochowie. Nowe nawierzchnie ulic, nowe chodniki ZDJĘCIA

W ostatnich dniach finalizowane były m.in. prace przy wymianie nawierzchni jezdni, pętli autobusowej i zatok postojowych w ul. Kukuczki. Zadanie finansowane z budżetu miasta w ramach budżetu obywatelskiego kosztowało blisko 400 tys. zł. Komfort dojazdu autami prywatnymi i komunikacją miejską do licznie zamieszkałej części dzielnicy Północ dzięki temu znacznie się poprawił. Zadanie uzupełniło prace wykonane przy ul. Kukuczki przed rokiem. Jednocześnie nową nawierzchnię zyskała ulica: Polskiej Organizacji Wojskowej w centrum na odcinku od ul. Focha do ul. Kopernika, a naprawiony został także fragment ul. Bohaterów Katynia na Błesznie, który nie był objęty wcześniej realizowanymi zadaniami drogowymi.

Przygotowywana do realizacji w najbliższych tygodniach jest ponadto budowa oświetlenia na Skwerze im. Kaliny Jędrusik w dzielnicy Tysiąclecie. Do końca wakacji to jedno z ulubionych miejsc spotkań i wypoczynku mieszkańców tej części miasta zyska na atrakcyjności poprzez montaż 18 nowych lamp oświetleniowych z oprawami typu LED i okablowaniem.

