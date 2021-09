Industriada 2021 w Częstochowie. Piknik naukowy, warsztaty i spotkanie z… kowalką

Industriada – czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki – odbywa się już od 12 lat. To impreza organizowana w tym samym czasie w całym województwie śląskim, łącznie w 38 obiektach w 25 miejscowościach – w tym w Częstochowie. O związkach naszego miasta z przemysłem i jego dziejami w Polsce nie trzeba przekonywać nikogo, kto choć trochę zna częstochowską historię przynajmniej od drugiej połowy XIX wieku.

Motywem przewodnim Industriady jest w tym roku hasło ,,Technika! To Was zaskoczy”. Organizatorzy zapraszają do więc do wspólnego odkrywania tajników techniki – jej ewolucji, rozwoju, przełomów w jej dziejach czy sposobom, dzięki którym za pomocą techniki wykorzystujemy cztery żywioły.

Tegoroczna, częstochowska odsłona Industriady odbędzie się na terenie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku Staszica.

I tak między godz. 11.00 i 18.00 będzie można na starych zdjęciach prześledzić przeobrażenia technologii wydobywania rudy w regionie Częstochowy.