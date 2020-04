Ile osób może uczestniczyć w nabożeństwach na Jasnej Górze

Na Jasnej Górze nabożeństwa odbywają się w kilku miejscach. Dla każdego wyliczono liczbę wiernych, która może uczestniczyć w liturgii.

Jak informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry w bazylice wejść będzie mogło uczestniczyć w jednej Mszy św. 60 osób, w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej 45, a w Kaplicy Pokuty 16.

- Jest oddzielne wejście do bazyliki, oddzielne do Kaplicy Matki Bożej, i nie będzie można przechodzić z bazyliki do Kaplicy tak, żeby można było cały czas kontrolować ilość osób przebywających zarówno w bazylice, jak i w Kaplicy Matki Bożej, i w Kaplicy Pokutnej - informuje o. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry . - Jeżeli okaże się, że będzie znaczna liczba wiernych, która będzie chciała uczestniczyć we Mszy świętej, będziemy wtedy zastanawiać się nad otwieraniem tych zewnętrznych kaplic na potrzeby Eucharystii. Będziemy starać się, aby pielgrzymi, którzy przybędą na Jasną Górę, mogli we Mszy świętej uczestniczyć.

Także pielgrzymów, wiernych, osoby duchowne na Jasnej Górze obowiązuje przestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa, a także zachowywania bezpieczniej odległości między poszczególnymi osobami. Przed wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu i bazyliki ustawione są także pojemniki z płynem dezynfekującym, z których powinni korzystać wierni.