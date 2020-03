IKEA otworzy w Częstochowie punkt odbioru zamówień

IKEA potwierdziła, że wkrótce w Częstochowie powstanie Punkt Odbioru Zamówień IKEA. Dzięki temu mieszkańcy regionu będą mogli zamówić towary szwedzkiej sieci przez internet i odebrać w Częstochowie.

- Obecnie IKEA bierze pod uwagę nowe formaty sprzedaży, ale przede wszystkim skupia się na rozwijaniu kanałów cyfrowych, dlatego już teraz w całej Polsce klienci mają możliwość zamawiania naszych produktów poprzez stronę internetową IKEA.pl z dostawą do domu lub do Punktów Odbioru Zamówień. Wkrótce planujemy otwarcie Punktu Odbioru Zamówień w Częstochowie - informuje Krzysztof Janiak z Biura Prasowego IKEA Retail w Polsce.

Jak wyglądają punkty odbioru IKEA?

Punkty odbioru szwedzka sieć otworzyła już m.in. w Opolu, Kaliszu, Szczecinie, czy Rzeszowie. W każdym z nich można odebrać zakupy zrobione na stronie sieci IKEA. Zamówione produkty przyjeżdżają z najbliższego dla danego punktu sklepu IKEA w przypadku Opola jest to na przykład Wrocław. Do Częstochowy zamówienie będą zapewne przychodziły ze sklepu IKEA w Katowicach. Obecnie koszt obsługi zamówienia (zebranie produktów i transport do Punktu) wynosi zawsze 29 zł bez względu na ilość i wagę zamówionych produktów.