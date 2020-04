Huta Czestochowa do kupienia za ćwierć miliarda złotych

- Sędzia komisarz na podstawie art 320 ust. 1 pkt. 1 Prawa upadłościowego zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa ISD Huta Częstochowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Częstochowie. Postanowienie to nie podlega zaskarżeniu. - informuje Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Cena wywoławcza to 250 milionów złotych. Aby przystąpić do przetargu trzeba wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej i co ważne oferowana cena nie może być niższa niż wywoławcza.

Oferty kupna Huty Częstochowa będą przyjmowane do 29 maja 2020 r. do godz. 14. Oferty należy składać w biurze podawczym w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie przy lub przesłać pocztą. Ponieważ budynku sądów są zamknięte oferty mogą zostać złożone w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie do 29 maja 2020 r. do godz. 17.

3 czerwca o godz. 12. sąd rozpatrzy zgłoszone oferty. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji wśród wszystkich oferentów, którzy stawią się na posiedzenie przetargowe. Aukcja odbędzie się miejscu, w którym nastąpiło wcześniej otwarcie ofert. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego – komisarza.

−Aktualnemu dzierżawcy - Sunningwell International Polska Sp. z o.o.- przysługuje prawo pierwokupu w okresie obowiązywania umowy dzierżawy.

Sunningwell, który jest dzierżawcą częstochowskiego przedsiębiorstwa od września ub.r. Dzierżawa jest na 12 miesięcy - 1,78 mln zł za miesiąc dzierżawy. Od czterech lat przedsiębiorstwo generowało straty, które sięgnęły ponad 600 mln zł. Od maja ub. r. do casu dzierżawy huta nie pracowała. Huta Częstochowa jest monopolistą dostaw blachy grubej na polski rynek, ale w minionym roku, do czasu dzierżawy, wykorzystywała zaledwie jedną trzecią mocy produkcyjnej. Do Polski trafiają miliony ton blachy z importu.

O dzierżawę częstohowskiej starała się też spółka Cognor z siedzibą w Poraju. Złożyła niższą ofertę - 1,45 mln złotych. Zainteresowana hutą był też Corween, spółka należąca do Liberty Group. Nie chciała jednak wydzierżawić przedsiębiorstwa, ale od razu kupić. Złożyła zażalenie do Sądu Okręgowego w Częstochowie na wyrok Sądu Rejonowego odrzucający ogłoszenie upadłości przygotowanej.