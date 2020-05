Hitman. Tom 1 [RECENZJA] Gwiazda Hitmana w mrocznym i brutalnym Gotham świeci wyjątkowo jasno

Hitman to nie superbohater, a supermorderca. Swoje supermoce otrzymał w absurdalnych okolicznościach, których nie chcemy zdradzać. W każdym razie Tommy Monaghan ma zdolność czytania w myślach i przenikania wzrokiem przez ściany, co zapewnia mu wysoką skuteczność zleceń. Hitman to jednak zabójca rzadko spotykany. Wyjątkowo brutalny i bezwględny podczas roboty, ale mający swój kodeks moralny. Hitman zabija bowiem tylko gangsterów i superłotrów. Jego metody nie przysparzają mój jednak sympatii. Metody Tommy’ego nie podobają się m.in. z Batmanowi, który również pojawia się w historii.

Gotham według scenariusza Ennisa to miasto mroczne i brutalne, czasem zaskakuje absurdem, innym razem bawi czarnym humorem. To wizja miasta, jakiej nikt jeszcze nie kreślił. Hitman to niepokorny typ. Ennis świetnie zbudował swojego bohatera, miał na niego pomysł, co sprawia, że Tommy Monaghan to nie jeden z wielu komiksowych bohaterów. Hitman niemal od pierwszego zeszytu staje się wśród nich jedną z najjaśniejszych gwiazd.

Dopełnieniem dzieła są rysunki Johna McCrea. Część z nich jest po prostu brzydkich. To nie żart. Jeżeli zaczniecie wertować pierwsze strony, zastanowicie się z pewnością nad sensem po ten komiks właśnie ze względu na kwestie graficzne. Ale kiedy zaczniecie czytać Hitmana, to stwierdzicie, że ta brzydota i rysunkowe szaleństwo świetnie współgra z narracją Ennisa. Ten ekspetyment wypalił, chociaż w kolejnych rozdziałach John McCrea pokazuje, że ma świetną kreskę, a kadry nieco się „standaryzują”.

Pierwszy tom Hitmana jest świetny. Czekamy na następne, ale jednocześnie przypominamy, że ze względu na jego treść, to komiks wyłącznie dla dorosłych Czytelników.