Groźny wypadek na A1 pod Częstochową. Po zderzeniu z ciężarówką dachował samochód osobowy. Trzy osoby zostały ranne

We wtorek 20 grudnia około godziny 14.20 oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego, do którego doszło na autostradzie A1 w rejonie węzła Częstochowa Jasna Góra, w powiecie kłobuckim. Do zdarzenia, w którym brały udział ciężarowy mercedes oraz fiat tipo doszło na pasie jazdy w kierunku Łodzi. Na miejscu pracowali między innymi policjanci z kłobuckiej drogówki. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że w rejonie węzła autostradowego doszło do bocznego zderzenia obu pojazdów, po którym osobowy fiat dachował.

Samochodem ciężarowym kierował 50-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, natomiast fiatem kierował 30-latek, również mieszkaniec województwa łódzkiego. Kierowcy samochodów byli trzeźwi. Poza kierowcą, fiatem tipo podróżowało jeszcze dwóch pasażerów. Po zdarzeniu wszystkie osoby jadące fiatem tipo zostały zabrane do częstochowskiego szpitala, przy czym jeden z pasażerów znajdował się w ciężkim stanie.