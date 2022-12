Groźny wypadek na A1 pod Częstochową. Osobówka dachowała po zderzeniu z ciężarówką. Trzy osoby ranne Piotr Ciastek

Do groźnego w skutkach wypadku doszło we wtorek 20 grudnia na autostradzie A1. Dachował tam samochód osobowy. Spowodowało to spore utrudnienia na obwodnicy autostradowej Częstochowy.