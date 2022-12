Groźnie na drogach regionu częstochowskiego i w powiecie lublinieckim. Samochody lądowały w rowach

Niebezpiecznie na drogach

Od piątku w regionie częstochowskim panują trudne warunki drogowe. Nie brakuje kolizji i wypadków. Najwięcej jest ich w samej Częstochowie, ale służby notują też zdarzenia w powiecie częstochowskim i kłobuckim.

Do jednego ze zdarzeń doszło na 61 kilometrze drogi wojewódzkiej nr 494 między Kaleją a Gorzelnią w powiecie kłobuckim. Policja kierowała tam ruchem.

Z kolei w Przystajni na ul. Słonecznej w kierunku Kostrzyny samochód wjechał do rowu. Podobnie było w gminie Lipie, gdzie na drodze w kierunku Albertowa pojazd wylądował w rowie.

Do następnego zdarzenia doszło po północy z niedzieli na poniedziałek (11/12 grudnia), kiedy to zaalarmowano straż do auta, które dachowało na poboczu drogi w Przystajni przy ulicy Nowej. Nad ranem OSP z Przystajni poinformowała, że auto dachowało na poboczu w kierunku miejscowości Górki (w lesie). W wyniku zdarzenia nie stwierdzono osób poszkodowanych - co więcej w pojeździe nie było zarówno kierowcy, jak i pasażerów.