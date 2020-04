Gromadzili się przed otwarciem rynku na Zawodziu. Interweniowała Straż Miejska

Podczas patrolowania ul. Mirowskiej i Faradaya oraz okolic targowiska na Zawodziu częstochowscy strażnicy miejscy zobaczyli grupę kilkudziesięciu osób, która stała blisko siebie. Były to głównie osoby starsze. Osoby nie zachowywały między sobą wymaganej odległości 2 metrów. Kilka osób stało obok siebie i rozmawiało. Dopiero radiowóz częstochowskiej Straży Miejskiej i puszczony kilkakrotnie komunikat przez głośnik doprowadziły do tego, że osoby dostosowały się do wytycznych i zastosowały między sobą odstęp w odległości 2 metrów. Strażnicy miejscy podjęli interwencję wobec nich i poinformowali o nowych wytycznych.

Straż Miejska w Częstochowie przypomina, że ogłoszony jest stan epidemii, który wprowadził nowe zasady poruszania się w miejscach publicznych. Należy zachować minimum dwa metry między osobami. Osoby nieletnie mogą wychodzić na dwór tylko pod pieką pełnoletniego opiekuna. Dotyczy to również spaceru z psem. Miejsce zamieszkania należy opuszczać tylko w określonych i pilnych przypadkach.

Straż Miejska w Częstochowie apeluje, abyśmy pozostali w domach. Dbajmy o swoje zdrowie i zdrowie innych.