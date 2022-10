Gorąca atmosfera na meczu Widzew Łódź - Raków Częstochowa (0:0). Zobaczcie zdjęcia kibiców i otoczki tego spotkania

Raków Częstochowa po remisie Lecha z Legią stanął przed szansą objęcia roli lidera tabeli. Do osiągnięcia celu zespół Mar-ka Papszuna potrzebował zwycięstwa w Łodzi nad Widzewem. Ta misja się nie powiodła. Bezbramkowy remis nadal nie przekreśla planu wicemistrzów Polski, bo w zapasie pozostało im zaległe spotkanie z Piastem w najbliższy czwartek. Jeśli nie przegrają znajdą się na szczycie.

Częstochowianie mogą czuć jednak niedosyt. Wykorzystanie pierwszej „piłki meczowej” było w ich zasięgu. Na stadionie Widzewa prezentowali się dobrze i mieli zdecydowanie więcej okazji, by strzelić gola na wagę trzech punktów. Najlepszą zmarnował Fabian Piasecki po graniczącym z genialnością podaniu Ivi Lopeza.

Serca fanów Rakowa, którzy w potężnej grupie pojawili się w Łodzi, też jednak od czasu do czasu drżały. Najbardziej zapewne wtedy, gdy fatalny kiks przydarzył się Vladanowi Koveceviciowi. Łukasz Zjawiński przejął piłkę i minął już bramkarza, gdy z tyłu zaatakował go Fran Tudor ratując sytuację. Sędzia długo analizował to zajście, najwyraźniej rozważając czerwoną kartkę dla Tudora, ale ostatecznie nakazał wznowić grę bez takich konsekwencji.