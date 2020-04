Gmina Rędziny chce więcej ekranów akustycznych przy budowanej autostradzie A1

W odpowiedzi Śląski Oddział GDDKiA poinformował, że lokalizacja oraz parametry ekranów akustycznych w ramach odcinka „E” autostrady A1 (obejmującego węzeł Mykanów) zostały ustalone na etapie przygotowania projektu i wynikają z procedury oceny oddziaływania na środowisko. Zlecony do realizacji zakres zatwierdzony został natomiast ostatecznie przez wojewodę śląskiego w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

– Moim zdaniem sugerowana ilość ekranów na terenie naszej gminy może okazać się niewystarczająca do tego, aby mieszkańcy byli skutecznie chronieni przed hałasem generowanym przez ruch autostradowy. Zwróciłem się więc również z pytaniem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – zwraca uwagę wójt Paweł Militowski.

Ostatnio wójt Paweł Militowski wspólnie z jednym z mieszkańców Kościelca, udali się do biura wykonawcy prac i rozmawiali na temat ekranów akustycznych przy A1 i bezpieczeństwa na drogach w Kościelcu. Dodatkowo poprosili o dokumenty związane z montażem tych elementów na terenie gminy Rędziny.

– Z przeprowadzonych analiz rozkładu pola akustycznego (wykonanych w ramach oceny) na analizowanym odcinku autostrady A1 wynika, iż wskazane zabezpieczenia przeciwhałasowe zapewnią dotrzymanie dopuszczalnych norm hałasu na zabudowanych terenach chronionych akustycznie, na których stwierdzono możliwość wystąpienia przekroczeń – zapewnił Oddział GDDKiA w Katowicach.

Kolejna analiza rok po budowie

Jednocześnie zaznaczył, że zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy autostrady A1 od granicy woj. łódzkiego/śląskiego do Pyrzowic (obejmującej przedmiotowy odcinek autostrady „E”), zleci wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie skuteczności zastosowanych środków ochrony akustycznej, ale nastąpi to rok po oddaniu drogi do użytku.

– Analiza porealizacyjna ma na celu porównanie rzeczywistego oddziaływania akustycznego drogi z założeniami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Pozwoli to na określenie skuteczności przyjętych rozwiązań, a w przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych, obejmie propozycję dodatkowych rozwiązań ochrony akustycznej – poinformował śląski oddział generalnej dyrekcji.