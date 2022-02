Giełda Skamieniałości, Minerałów i Wyrobów Jubilerskich w Klubie Politechnik w Częstochowie Bartłomiej Romanek

W Klubie Politechnik w Częstochowie odbywa się w ten weekend (5 i 6 lutego) Giełda Skamieniałości, Minerałów i Wyrobów Jubilerskich. To pierwsza edycja tej imprezy od 2020 roku, później nie można było jej zorganizować z powodu pandemii. Giełda jest czynna w sobotę do godz. 18, a w niedzielę od godz. 10 do 18.