Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymał ostatnie pozwolenie na budowę autostrady A1 w województwie śląskim

Trwa budowa autostrady A1 w województwie śląskim

Po świętach wielkanocnych wykonawca w zakresie robót drogowych kontynuował prace polegające na wykonaniu nasypów (w tym górnych warstw), wykonaniu podbudowy pomocniczej oraz drobnych prac polegających na rozbiórce pozostałości po starej jezdni DK1.

W zakresie robót mostowych kontynuowano prace przy kilku obiektach (PZ-338b, PZ-340a, Pm-08, WA-341, Ppz-10, MA/PZ-345, PZ-349a, WD-351, WD-350).

Były to prace głównie dotyczące wykonania elementów fundamentów (betonowanie, zasypki), wykonania podpór (przyczółków, filarów, wnęk dylatacyjnych), wykonania elementów ustroju nośnego (poprzecznice, przygotowania do montażu belek) oraz inne drobne prace (wykonanie płyt przejściowych, montaż papy izolacyjnej, wykonanie warstw wyrównawczych pod płyty przejściowe). W najbliższym czasie Wykonawca przystąpi do wykonania podbudowy zasadniczej C8/10 oraz montażu belek nośnych na wiadukcie PZ-340a, będącym przejściem dla zwierząt dużych (przejście górą).