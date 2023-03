Gdzie na spacer do 39 km od Częstochowy. Urokliwe ścieżki na weekend 11 - 12 marca

Wycieczki ze spacerem z Częstochowy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 39 km od Częstochowy, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,01 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 719 m

Suma zejść: 724 m

Spacerowiczom z Częstochowy trasę poleca Ulixes

Najciekawsze miejsca wokół Złotego Potoku. Przejście czerwony i zielonym szlakiem.

Czerwony szlak bardzo łatwy i właściwie płaski. Odcinek zielonego szlaku bardziej wymagający. Ostrzejsze choć krótkie podejścia.

Część trasy, za Bramą Twardowskiego przeszliśmy na przełaj, poza szlakami.

Widoki piękne. Lasy zmieniają się od bukowych, po sosnowe. Szlak czerwony mocno uczęszczany. Trudniejszy odcinek zielonego szlaku - pusty. Cisza, spokój - polecamy.

Na starcie i finiszu sporo budek gastronomicznych - kiełbasy, pstrągi, pierogi.

