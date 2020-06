Gdzie głosować w Częstochowie w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 1 tura

Mamy nowe dane o frekwencji. Jest bardzo wysoka! [AKTUALIZACJA]

Znamy pierwsze dane dotyczące frekwencji w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu. Z danych z godz. 12 wynika, że do urn poszło więcej wyborców niż cztery lata temu. W okręgu nr 28 zagłosowało 17,66 proc. uprawnionych (dla porównania cztery lata temu było to 15,56). Najwyższa fr...