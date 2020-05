Gawrońscy, Lidia Klimczyk, Frank Barber, Ministerstwo Urody. Sprawdziliśmy terminy w popularnych salonach fryzjerskich w Częstochowie

Od 18 maja otwarte zostaną salony fryzjerskie, barberskie i kosmetyczne w całej Polsce. Ile będziemy czekać na umówienie wizyty w Częstochowie? Można się jeszcze zapisać na przyszły tydzień, ale z każdą chwilą staje się to coraz mniej prawdopodobne, bo zainteresowanie klientów jest ogromne.

Frank, właściciel Barber Frank w Częstochowie, jest zadowolony z możliwości pracy, ale w jego zakładzie pierwsze wolne terminy to czerwiec, bo pierwszeństwo mają stali klienci. - Od dawna mieli zarezerwowane miejsca. Przepisywaliśmy ich z tygodnia na tydzień aż do momentu, kiedy możliwe będzie otwarcie. Zainteresowanie jest ogromne. Ludzie, niezależnie od tego, czy chodzą do pracy czy pracują w domu, chcą dobrze wyglądać, także dla własnego samopoczucia - mówi nam Frank.

Ministerstwo Urody - Ilona Nalewajka w Częstochowie apeluje natomiast na Facebooku o kontakt telefoniczny, bo z uwagi na wielkie zainteresowanie możliwe jest przeoczenie informacji wysyłanych poprzez Messenger.