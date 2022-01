Galeria Jurajska w Częstochowie chce się rozbudować! Znamy szczegóły dotyczące planowanej inwestycji. Co się zmieni?

- Powierzchnia zabudowy inwestycji zajmie ponad 3,2 tys. m kw., z kolei powierzchnia najmu w budynku liczyć będzie sobie ok. 6,8 tys. m kw. Dodatkowo powstanie także min. 120 nowych miejsc parkingowych. Z racji tego, że inwestycja jest we wczesnej fazie, na razie nie chcemy zdradzać szczegółów dotyczących oferty nowej części Galerii Jurajskiej. Jedno jest pewne – powstaną tutaj nowe sklepy, a także punkty usługowe, co znacząco rozszerzy ofertę już i tak największego centrum handlowego w Częstochowie – dodają przedstawiciele Galerii Jurajskiej.