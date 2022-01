Galeria Jurajska chce się rozbudować. Znamy szczegóły dotyczące planowanej inwestycji!

Galeria Jurajska chce się rozbudowywać. Zdaniem ekspertów w Częstochowie wciąż jest miejsce na kolejne galerie lub rozbudowę obecnych. Galeria Jurajska dość dobrze poradziła sobie z pandemią, o czym świadczy liczba najemców, którzy już zapełnili centrum. Ponieważ chętni są kolejni planowana jest rozbudowa Galerii, a konkretnie budowa nowego obiektu.

- Na tym etapie możemy potwierdzić, że rozpoczynamy prace projektowe dotyczące rozwoju Galerii Jurajskiej. Czekamy także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Inwestor ma w planach stworzenie 3-kondygnacyjnego obiektu z funkcją handlowo-usługową, który powstałby między ul. Krakowską a ul. Kanał Kohna - informuje Galeria Jurajska.

- Powierzchnia zabudowy inwestycji zajmie ponad 3,2 tys. m kw., z kolei powierzchnia najmu w budynku liczyć będzie sobie ok. 6,8 tys. m kw. Dodatkowo powstanie także min. 120 nowych miejsc parkingowych. Z racji tego, że inwestycja jest we wczesnej fazie, na razie nie chcemy zdradzać szczegółów dotyczących oferty nowej części Galerii Jurajskiej. Jedno jest pewne – powstaną tutaj nowe sklepy, a także punkty usługowe, co znacząco rozszerzy ofertę już i tak największego centrum handlowego w Częstochowie – dodają przedstawiciele Galerii Jurajskiej.