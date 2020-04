Galeria Jurajska 4 maja zostanie ponownie otwarta. W centrum handlowym otwartych zostanie większość sklepów

- Z naszych wyliczeń wynika, że w jednym czasie w centrum będzie mogło przebywać około 3 tys. osób, co jest porównywalne z normalnym ruchem w godzinach porannych w dni powszednie. Jest to liczba pozwalająca zachować należyty, bezpieczny dystans pomiędzy klientami. Liczba ta także gwarantuje, że nie będą tworzyć się kolejki. W liczeniu klientów wspomożemy się działającym w galerii od lat systemem zliczającym odwiedzających - mówi Anna Borecka-Suda.

Galeria będzie mogła na swój teren wpuścić także o 10% więcej klientów, pod warunkiem, że to 10% będzie miało zainstalowaną na smartfonie rządową aplikacje ProteGo Safe. Posiadanie aplikacji nie gwarantuje jednak przywileju wejścia do galerii lub sklepu, jeśli w tych nie ma wolnych miejsc. Nie zwalnia także ze stania w kolejce - informują przedstawiciele centrum.

- To zasady, które dla wielu naszych klientów mogą być nowe i zaskakujące, pamiętajmy jednak, że są to rozwiązania tymczasowe. Ważne jest abyśmy byli w tym czasie zdyscyplinowani. W galerii będzie można znaleźć niezbędne informacje o tym, jak się zachować, poruszać, stosować do nowych reguł. Nasi klienci będą też mieć podobnie jak teraz zapewniony dostęp do płynów odkażających, które znajdą na pasażu. Otrzymają także informacje, gdzie można zakupić maseczki - mówi Borecka-Suda.

Dodatkowa dezynfekcja i troska o jakość powietrza

O bezpieczeństwo klientów Jurajskiej zadbają także służby czystościowe. Te od początku epidemii zintensyfikowały prace związane z dezynfekcją pasażu, toalet, a także stref mających kontakt z dłońmi m.in. przycisków wind, poręczy, klamek, balustrad i in. W tym przypadku serwisy dokonują dezynfekcji co godzinę. Ten rytm zostanie utrzymany. Utrzymana zostanie także kampania informacyjna w toaletach, pokazująca jak prawidłowo myć ręce.