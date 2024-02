Fury na licytacjach komorniczych! Połowa to SUV-y, ceny licytacji od 8 tys. zł. Jest tu Jaguar, Land Rover, Mazda... LUTY 2024 red.

MOTORYZACJA. Na lutowych licytacjach komorniczych pojawiło się sporo ciekawych samochodów - połowa to SUV-y! Do kupienia po okazyjnej cenie są m.in. Jaguar Prestig, Land Rover Discovery, MAZDA CX-5, BMW X6, Mercedes-Benz S550 a nawet Lincoln Continental z 1979 roku! Prezentujemy w galerii zdjęciowej 13. najciekawszych ofert z lutego 2024 r. Sprawdź te licytacje - ceny zaczynają się od ok. 8 tys. złotych i są ZAWSZE poniżej tych rynkowych!