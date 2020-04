Fundacja Chrześcijańska Adullam zawsze pomaga. Pandemia nie przeszkodzi ZDJĘCIA

Straż Miejska- to były spokojne Święta Wielkanocne

To był spokojny długi świąteczny weekend - w ocenie częstochowskiej Straży Miejskiej. Mieszkańcy miasta od piątku do poniedziałku dzwonili do Straży Miejskiej po pomoc tylko 175 razy. Spokojny był „lany poniedziałek”, gdzie dyżurni odebrali 22 zgłoszenia, ale większość z dniach d...