Fontanny miejskie zaczną działać w lipcu częstochowskie fontanny ZDJĘCIA

Niektóre częstochowskie fontanny to prawdziwe dzieła sztuki.

Uruchomiona w 2009 r. fontanna „Dziewczynka z gołębia” w III Al. NMP kosztowała około 350 tysięcy złotych. Zaprojektował ją częstochowski plastyk Władysław Ratusiński, a wyrzeźbiła Ewa Maliszewska, autorka figurek do oscarowego Piotrusia i wilka - filmu lalkowego.

W 2010 r. powstał wodotrysk „Amonit”, też w III Al. NMP, który kosztował 300 tysięcy złotych.

.Autorem koncepcji plastycznej tej fontanny jest Władysław Ratusiński. Kształt rzeźby przypomina amonit - kamienny odcisk trzech zwojów muszli o średnicy zewnętrznej ok. 2,5 metra. Wyrzeźbił go w jasno-żółtym piaskowcu Piotr Banasik, artysta rzeźbiarz z Malborka.

Woda wypływa ze środka rzeźby, tryska na pół metra z dysz umieszczonych w otworach wywierconych w segmentach amonitu i spływa małymi kaskadami po stopniach muszli.

Utrzymanie częstochowskich fontann w normalnym sezonie (około 5 miesięcy) kosztuje 150 tys. zł.